Published: 30 May 2023 3 PM Updated: 30 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

பட்டினி தினத்தில் பிரியாணி... ஸ்கோர் செய்த விஜய் ரசிகர்கள் - அடுத்த ‘மூவ்’ என்ன?!

சமீபத்தில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு அசைவும் அரசியல் கட்சியாக உருமாறுவதற்கான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. உலக பட்டினி தினத்தில் பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக மதிய உணவு வழங்கியிருப்பதும் அந்த விவாதங்களை அதிகரிக்கச் செய்திருக்கிறது.