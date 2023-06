Published: 21 Jun 2023 8 AM Updated: 21 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

``நடிகர் விஜய்யை திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இணைக்க தயார்" - விஜய் வசந்த் எம்.பி

``நடிகர் விஜய்-க்கு அரசியலில் ஆர்வம் இருப்பதை முன்பு இருந்தே காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறார். இப்போது மாணவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குதல் மூலம் அந்த ஆசையை வெளிப்படுத்த தொடங்கி உள்ளார்" என்றார் விஜய் வசந்த்.