`ஆட்சியும், கட்சியும் ஸ்டாலின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை’ - எடப்பாடி பழனிசாமி..| விகடன் கருத்துக்கணிப்பு

ஸ்டாலின் மீதான எடப்பாடி பழனிசாமியின் இத்தகைய கருத்து குறித்து விகடன் வலைதள பக்கத்தில் கருத்துக்கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.