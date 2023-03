Published: Just Now Updated: Just Now

`சென்னையில் தனியார் பேருந்து சேவைக்கு அனுமதியளிக்க அரசு திட்டம்!' - விகடன் கருத்துக்கணிப்பு முடிவு

சென்னையில், தனியார் பேருந்துகளை இயக்க அரசு திட்டமிட்டிருப்பது குறித்து விகடன் வலைதளப் பக்கத்தில் கருத்துக்கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.