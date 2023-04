Published: Just Now Updated: Just Now

`திமுக-வினரின் சொத்துப்பட்டியல் என அண்ணாமலை வெளியிட்ட தகவல்கள்...' - விகடன் கருத்துக்கணிப்பு முடிவு

ஏப்ரல் 14-ம் தேதியன்று அண்ணாமலை வெளியிட்ட தி.மு.க-வினரின் சொத்துப்பட்டியல் விவகாரம் தொடர்பாக விகடன் வலைதளப் பக்கத்தில் கருத்துக்கணிப்பு நடத்தப்பட்டது.

Share