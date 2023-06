Published: Just Now Updated: Just Now

UCC: `மதப் பிரச்னை மூலம் வெற்றி பெற மோடி முயற்சி'- ஸ்டாலின் கூறியது சரியா? | விகடன் கருத்துக்கணிப்பு

``பொது சிவில் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்து மதப் பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தி வெற்றி பெற்று விடலாம் என பிரதமர் மோடி நினைக்கிறார்." - ஸ்டாலின்