எடப்பாடி வசமான அதிமுக; ஓபிஎஸ்ஸின் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும்? - விகடன் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பையடுத்து எடப்பாடி வசம் வந்திருக்கிறது அதிமுக. இனி ஓ.பி.எஸ்ஸின் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும்?