Published: 28 Jun 2023 10 AM Updated: 28 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மணிப்பூரில் தணியாத `கலவர அனல்' - அழுத்தம் கொடுக்கும் எதிர்க்கட்சிகள்; என்ன செய்யப்போகிறார் மோடி?

`மணிப்பூர் விவகாரத்தில் உண்மையில் தீர்வு காண வேண்டுமென்றால், முதலமைச்சர் பிரேன் சிங்கை உடனடியாக டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும். ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும்.' - எதிர்க்கட்சியினர்