Manipur : மீண்டும் மணிப்பூரைச் சூழும் `கலவர மேகம்' ... முடிவுக்கு வராத மோதல் - என்ன நடக்கிறது அங்கே?

வன்முறை தொடங்கி மூன்று வாரங்கள் கழித்து மணிப்பூருக்குச் சென்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பல்வேறு தரப்பினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.