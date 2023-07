Published: 16 Jul 2023 11 AM Updated: 16 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``பிரதமர் மோடி எல்லாத் துறைகளிலும் தோல்வியைச் சந்தித்திருக்கிறார்..!" - கே.எஸ்.அழகிரி காட்டம்!

விருதுநகரில் காமராஜரின் 121-வது பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, பிரதமர் மோடி எல்லாத்துறைகளிலும் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார் என விமர்சித்தார்.