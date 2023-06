Published: 12 Jun 2023 10 AM Updated: 12 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பக்தர்கள் மீது தடியடி: `மொகலாயர்களின் மறுபிறவி’ என ஷிண்டே அரசைச் சாடிய எதிர்க்கட்சிகள்!

மகாராஷ்டிராவில் பண்டர்பூர் கோயிலுக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள்மீது தடியடி நடத்தப்பட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.