Published: 07 May 2023 6 PM Updated: 07 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஒன்றியச் செயலாளர் படத்துக்கு சாணி பூசிய மகளிரணி நிர்வாகி - வத்திராயிருப்பு திமுக-வில் சலசலப்பு!

விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பில் தி.மு‌.க சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனருக்கு, தி.மு.க-வைச் சேர்ந்த மகளிரணி நிர்வாகியே சாணியடித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Share