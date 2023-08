Published: Just Now Updated: Just Now

விருதுநகர்: இரவு வரை தொடர்ந்த திமுக கவுன்சிலர்களின் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்; சமாதானம் பேசிய அமைச்சர்

தி.மு.க மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சி கவுன்சிலர்கள் 11 பேர், அ.தி.மு.க கவுன்சிலர் ஒருவர் என மொத்தம் 12 கவுன்சிலர்கள் கூட்ட அரங்கில் அமர்ந்து உள்ளிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.