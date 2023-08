Published: 13 Aug 2023 7 AM Updated: 13 Aug 2023 7 AM

பழங்குடிகளுடன் பாரம்பர்ய நடனம், ராகேஷ் ஷர்மாவுடன் மதிய உணவு... ராகுல் காந்தி ஊட்டி விசிட் அப்டேட்ஸ்!

ஊட்டி அருகிலுள்ள எல்லநள்ளி பகுதியில் தனியார் விடுதி ஒன்றில் முன்னாள் விண்வெளி வீரர் ராகேஷ் ஷர்மாவைச் சந்தித்து, கலந்துரையாடினார். பின்னர் அவருடன் அங்கேயே மதிய உணவையும் சாப்பிட்டார்.