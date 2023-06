Published: 25 Jun 2023 11 AM Updated: 25 Jun 2023 11 AM

``ஓ.பி.எஸ் இல்லாமல் சுதந்திரமாக இருக்கிறோம்!” - சொல்கிறார் ஆர்.பி.உதயகுமார்

செந்தில் பாலாஜி கைது, அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க கூட்டணி, அண்ணாமலை உடனான மோதல்போக்கு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரிடம் சில கேள்விகளை முன்வைத்தோம்..!