``அண்ணாமலை கூறிய கருத்தை சர்ச்சைக்குரியதாகப் பார்க்க வேண்டாம்!" - எல்.முருகன்

`அண்ணாமலை தனித்து போட்டியிடுவது குறித்துப் பேசியதாகக் கேட்கிறீர்கள், உட்கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டங்களில் இதுபோன்ற சில கருத்துகளை கூறுவது வழக்கம். அண்ணாமலை கூறிய கருத்தை சர்ச்சைக்குரியதாகப் பார்க்க வேண்டாம்.' - எல்.முருகன்