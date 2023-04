Published: 10 Apr 2023 10 AM Updated: 10 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`பால் தாக்கரே கனவுக்கு எதிராகச் சென்றார் உத்தவ்; நாங்கள் அதைச் சரிசெய்தோம்’ - அயோத்தியில் ஷிண்டே

``உத்தவ் தாக்கரே தன் தந்தையின் கனவுக்கு எதிராகச் சென்றதை நாங்கள் சரிசெய்தோம்” என்று மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தெரிவித்திருக்கிறார்.