Published: 19 Jun 2023 9 AM Updated: 19 Jun 2023 9 AM

``மோடிக்கும் பயப்பட மாட்டோம்; இ.டி-க்கும் பயப்பட மாட்டோம்” - அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

``எத்தனை மோடிகள், எத்தனை அமித் ஷா-கள், எத்தனை ஜி-க்கள் வந்தாலும் தமிழகத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. முதலமைச்சர் சொல்லுகின்ற இடத்தில் கவர்னர் கையெழுத்திட வேண்டும். கவர்னர் மத்திய அரசின் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அவ்வளவு தான்.” என்றார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.