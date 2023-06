Published: Just Now Updated: Just Now

``அனைத்துப் பிரச்னைகளும் தீர்ந்தால் தான் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்போம்!" - சாக்‌ஷி மாலிக்

பிரிஜ் பூஷண் விவகாரத்தில் அனைத்துப் பிரச்னைகளும் தீர்ந்தால் தான் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்போம் என சாக்‌ஷி மாலிக் தெரிவித்திருக்கிறார்.