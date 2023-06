Published: Just Now Updated: Just Now

`25,000 படை வீரர்கள் இறப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம்’ - ரஷ்யாவுக்கு சவால்விடும் வாக்னர் குழு!

உக்ரைனின் பெரும்பகுதிகளை வாக்னர் குழுதான் கைப்பற்றி ரஷ்யாவிடம் ஒப்படைத்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.