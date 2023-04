Published: 20 Apr 2023 6 AM Updated: 20 Apr 2023 6 AM

``அஜித் பவாரை பாஜக-வில் சேர்த்தால் நாங்கள் இருக்கமாட்டோம்" - ஷிண்டே தரப்பு சிவசேனா

``தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் அஜித் பவாரை கட்சியில் சேர்த்தால் நாங்கள் அரசில் இருக்கமாட்டோம்” என்று ஏக்நாத் ஷிண்டேயின் சிவசேனா தெரிவித்துள்ளது.

