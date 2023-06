Published: 05 Jun 2023 9 AM Updated: 05 Jun 2023 9 AM

"யாரையும் நாங்கள் காப்பாற்ற நினைக்கவில்லை!" - பிரிஜ் பூஷண் வழக்கில் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர்

``நியாயமான விசாரணையை நடத்தவே இந்திய அரசு விரும்புகிறது. இதிலிருந்து ஒருபோதும் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம்." - அனுராக் தாக்கூர்