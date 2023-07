Published: 02 Jul 2023 9 AM Updated: 02 Jul 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.1 கோடி லாட்டரி பரிசு விழுந்தவருக்கு பயத்தில் குளிர்காய்ச்சல்; 24 மணி நேரமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு!

ஒருகோடி ரூபாய் பரிசு விழுந்த லாட்டரிச்சீட்டை தூக்கிக்கொண்டு தம்பானூர் காவல் நிலையத்தை நோக்கி ஓடினார் பிர்ஷூ. அங்கிருந்த போலீஸாரிடம் தனக்கு பயமாக உள்ளதாகவும், தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் எனவும் கதறியிருக்கிறார்.