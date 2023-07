Published: Just Now Updated: Just Now

Cluster Munitions: கிளஸ்டர் வெடிகுண்டுகளை உக்ரைனுக்கு வழங்கும் அமெரிக்கா! - விரிவான பின்னணி!

120-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் தடைசெய்யப்பட்ட 'கிளஸ்டர்' எனும் வெடிகுண்டை உக்ரைனுக்கு வழங்க அமெரிக்கா சம்மதம் தெரிவித்திருக்கிறது. கிளஸ்டர் வெடிகுண்டு என்றால் என்ன... அமெரிக்கா ஏன் உக்ரைனுக்கு அதை வழங்குகிறது?

government & politics Cluster Munitions - அமெரிக்கா