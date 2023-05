Published: 18 May 2023 4 PM Updated: 18 May 2023 4 PM

கெடு வைத்து கறார் காட்டிய எடப்பாடி... மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நடந்ததென்ன?!

அ.தி.மு.க தலைமை அலுவலகத்தில் எடப்பாடி தலைமையில் மே 17-ம் தேதி நடந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.