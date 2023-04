Published: 28 Apr 2023 8 AM Updated: 28 Apr 2023 8 AM

தமிழக பாஜக-விடம் ஒரு முகம்; டெல்லியிடம் ஒரு முகம்... எடப்பாடி - அமித் ஷா சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?

``அ.தி.மு.க - தமிழக பா.ஜ.க-வுக்கு இடையிலான மோதல் போக்குக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இந்த சந்திப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அண்ணாமலையை அமர வைப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை"

