Published: 02 Apr 2023 9 AM Updated: 02 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

பாஜக : ஜே.பி.நட்டாவைச் சந்தித்த எல்.முருகன் - இருவரது சந்திப்பில் விவாதிக்கப்பட்டது என்ன?

அதிமுக-பாஜக கூட்டணி விவகாரம் பரபரத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், மத்திய இணை அமைச்சரும், பா.ஜ.க மாநில முன்னாள் தலைவருமான எல்.முருகன், பா.ஜ.க தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா ஆகியோரின் சந்திப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது.