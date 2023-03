Published: 09 Mar 2023 9 AM Updated: 09 Mar 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

காங்கிரஸின் தொடர் யாத்திரை; பாஜகவின் `மாநிலம் டு மாநிலம்’ பிளான் - சூடுபிடிக்கும் தேர்தல் களம்!

காங்கிரஸ் கட்சியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை தொடர்ந்து பாஜகவும் பிரதமர் மோடி தலைமையில் 100 பேரணி உள்ளிட்டவற்றுக்கு திட்டமிட்டிருக்கிறது. இதையடுத்து 2024 தேர்தலுக்கான களம் தற்போதே சூடு பிடித்திருக்கிறது.