Published: 08 Aug 2023 10 AM Updated: 08 Aug 2023 10 AM

`ஆளுக்கு ஒரு கண்டிஷன்' - அன்வர் ராஜா இணைப்பின் பின்னணியும் எடப்பாடியின் அரசியல் கணக்கும்!

2021 இறுதியில் நடந்த அ.தி.மு.க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில், சசிகலாவுக்கு ஆதரவாகவும், பா.ஜ.க கூட்டணி குறித்தும், இரட்டைத் தலைமைக்கு எதிராக அதிரவைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததாலும் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் அன்வர் ராஜா.