Published: 29 Apr 2023 7 AM Updated: 29 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

'நிலக்கரி ஊழலில் சிக்கும் அதிகாரிகள்' - தமிழக மின்வாரியத்தில் என்ன நடக்கிறது?

அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நிலங்கரி வாங்கியதில் நடந்த ஊழல் தொடர்பாக தமிழக மின்வாரிய அதிகாரிகளின் வீடுகளில் அமலாக்கத் துறை நடத்திய சோதனையில் ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. என்ன தான் நடக்கிறது?

Share