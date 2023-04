Published: Just Now Updated: Just Now

உ.பி: மெகா கேங்ஸ்டர்... அரசியல்வாதி... கொலை செய்யப்பட்ட ஆதிக் அகமது யார்? - பின்னணி என்ன?!

திரைப்பட காட்சிகளையே மிஞ்சும் கொடூரக் கொலைச் சம்பவம் ஏப்ரல் 15-ம் தேதி உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் பிரயாக்ராஜில் நடந்திருக்கிறது. ஆதிக் அகமதுவின் கொலையின் பின்னணி என்ன? உத்தரப் பிரதேசத்தில் ரெளடி ராஜ்ஜியத்திற்கு முடிவு கட்டப்பட்டதா?