`நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டேன்!' - அண்ணாமலை கூறுவதன் பின்னணி என்ன?!

நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டாலும் படுதோல்வியை சந்தித்து விடுவோம் என்ற பயத்தில்தான் அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என அறிவித்திருப்பதாக கருத்துகள் பரவுகிறது. அண்ணாமலை கருத்தின் பின்னணி என்ன?!