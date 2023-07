Published: Just Now Updated: Just Now

கழற்றிவிட்ட டெல்லி; ஆப்ஷன் இன்றி கொடநாடு வழக்கை கையில் எடுத்த பன்னீர்? - பின்னணி என்ன?

எடப்பாடியை மறைமுகமாக எதிர்க்க கொடநாடு வழக்கை கையில் எடுத்து இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம் என பரபரக்கிறது தமிழக அரசியல் வட்டாரம்.