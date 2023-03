Published: 14 Mar 2023 11 AM Updated: 14 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

`அட்டாக்’ எடப்பாடி... அதிரடி காட்டும் டி.டி.வி.தினகரன் தரப்பு - பின்னணி என்ன?!

ஈரோடு இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அட்டாக்கைத் தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது அ.ம.மு.க தரப்பு. அ.ம.மு.க நிர்வாகிகளை இழுத்துப் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இரு தரப்புக்குமிடையில் மோதல் வலுப்பதன் பின்னணி என்ன?!