Published: 24 Feb 2023 8 AM Updated: 24 Feb 2023 8 AM

ஆளுநர் ரவி: `அரசியல், சரித்திரத்தைக் குறிவைத்து மேடைதோறும் பேசுவதன் தாக்கம் என்ன?!'

‘தமிழ்நாடு’ என்பதைவிட ‘தமிழகம்’ என்று குறிப்பிடுவதுதான் சரியாக இருக்கும் என்ற கருத்துக்கு கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து, ஒரு விளக்கத்தை ஆர்.என்.ரவி அளித்திருந்தார்.