Published: 14 Jun 2023 10 AM Updated: 14 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மருத்துவமனையில் Senthil Balaji... வருகிறது எய்ம்ஸ் குழு! - அடுத்தது என்ன?!

இரண்டு, மூன்று நாள்களுக்கு அவர் மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.