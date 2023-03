Published: 03 Mar 2023 8 AM Updated: 03 Mar 2023 8 AM

சிறையில் அமைச்சர்கள்... அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் அடுத்த மூவ் என்ன?!

தனக்கு வலதுகரமாகவும் இடதுகரமாகவும் விளங்கிய மணீஷ் சிசோடியாவும், சத்யேந்தர் ஜெயினும் சிறைக்குப் போனது, டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பெரும் சோதனைதான்.