வெளிநாட்டுப் பயணத்தை விமர்சித்த ஆளுநர்... டார்கெட் ஸ்டாலினா, இல்லை மோடியா?!

``தாய் மொழியில் மாணவர்களுக்கு புரியும்படி சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் சொல்கிறார். தமிழ் மொழியை மாணவர்களிடம் ஆளுநர் - வேந்தர் திணிக்கிறார் என திமுக-வினர் அச்சப்படுகிறார்களா?.” - நாராயணன் திருப்பதி.