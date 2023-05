Published: 15 May 2023 5 PM Updated: 15 May 2023 5 PM

`அறிக்கை அரசியல், கொள்கையில் மாற்றம்’ - என்னதான் நடக்கிறது மதிமுக-வில்?

வெறும் அறிக்கை அரசியல், கொள்கையில் மாற்றம் என வைகோவை சுற்றி ஏராளனமான சர்ச்சைகள் வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், தற்போது திமுகவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற சத்தமும் அதிகமாக கேட்க தொடங்கியிருக்கிறது. என்னதான் நடக்கிறது மதிமுகவில்?