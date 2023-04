Published: Just Now Updated: Just Now

ஆளுநர் ஒப்புதல்: ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்குத் தடை! - மீறி விளையாடினால் என்ன தண்டனை?

ஒரு வழியாக தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றிய ஆன்லைன் சூதாட்ட தடைச் சட்ட மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறார். சட்டத்தை மீறி இந்த விளையாட்டுகளை விளையாடினால் என்னென்ன தண்டனைகள் விதிக்கப்படும்..?