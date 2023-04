Published: 01 Apr 2023 11 AM Updated: 01 Apr 2023 11 AM

`அடக்கி வாசித்த’ மம்தா, திடீரென பாஜகவுக்கு எதிராகப் பாயும் பின்னணி என்ன?!

மத்திய பாஜக அரசை வீழ்த்த டெல்லி நோக்கி பேரணி செல்லத் தயாராக இருப்பதாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா கர்ஜித்திருக்கிறார். இடையில் சிறிது காலம் பாஜக எதிர்ப்பை மென்மையாக்கிய அவர், தற்போது தீவிரமாக எதிர்க்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்.