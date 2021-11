ராஜீவ் காந்தி படுகொலை: விடுதலைப்புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் சொன்னது என்ன..?

அதேபோல இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடப்பதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக, ஓர் ஆங்கில ஊடகவியலாளர் பிரபாகரனிடம் கண்ட தனிப்பட்ட பேட்டியில், Q) It does in my question for circumstantial evidence, the tiger was responsible for assassination of rajiv gandhi ? extremely strong! என ராஜீவ்காந்தி படுகொலை குறித்து கேட்கிறார். அதற்கு

பிரபாகரன் தமிழில் அளித்த பதில்: ``நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே எங்களுடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறோம். எங்களைப் பொருத்தவரைக்கும், இந்தக்கொலை எங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டாகவே கருதுகிறோம்!” என்றார்.