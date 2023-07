Published: Just Now Updated: Just Now

`நானும் இந்த அரசியலில் இருக்கிறேன்...' இனி அடுத்து? ஓ.பி.எஸ் செய்ததும்... செய்யாததும்!

"ஒவ்வொரு பறவைக்கும் பறக்கும் தூரமும், உயரமும் மாறுபடும். தலைவர்களுக்கும் இது மாறுபடும். அதை ஓ.பி.எஸ் புரிந்து கொண்டது போலவே தெரியவில்லை" - தராசு ஷ்யாம்