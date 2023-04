Published: Just Now Updated: Just Now

``அறிவிப்பும், பின்வாங்கலும்...” - திமுக-வின் `யூ-டர்ன்' அரசியலின் பின்னணி என்ன?!

கூட்டணிக் கட்சிகள் தொடங்கி அனைத்து தரப்பிலிருந்தும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதால், தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து `யூ-டர்ன்' அடித்தது தி.மு.க அரசு.

Share