Published: 25 Feb 2023 9 AM Updated: 25 Feb 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மக்களவைத் தேர்தலுக்கு அச்சாரம் ஆகிறதா முதல்வர் ஸ்டாலினின் பிறந்தநாள் விழா கூட்டம்?!

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளுக்கு பல்வேறு தேசியத் தலைவர்களுக்கு அழைப்புவிடுத்திருக்கிறது தி.மு.க தலைமை. அதன் பின்னணி என்ன என்ற விசாரணையில் விசாரித்தோம்...