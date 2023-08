Published: 14 Aug 2023 7 AM Updated: 14 Aug 2023 7 AM

``என்னை பாஜக-வுடன் சேர்க்க முயற்சி; குடும்ப உறுப்பினரை சந்தித்தில் என்ன தவறு?” - சரத் பவார்

அஜித் பவாரை சந்தித்து பேசியது குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள சரத்பவார் குடும்ப உறுப்பினரை சந்திப்பதில் என்ன தவறு என்று கேட்டுள்ளார்.