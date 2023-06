Published: 25 Jun 2023 10 AM Updated: 25 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`அமைச்சரால் இடநெருக்கடியில் மாணவர்கள்’ - மாவட்ட ஆட்சியரின் ஸ்டேட்டஸ்; சேலம் சர்ச்சையும் பின்னணியும்!

பள்ளி கட்டடம் தொடர்பான தினசரி நாளிதழில் வெளிவர, அதனை மாவட்ட ஆட்சியர் தனது அரசு செல்போன் எண்ணில் உள்ள வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸாக இரண்டு நிமிடத்திற்கு வைத்திருந்தார். இதனால் சேலம் மாவட்ட அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.