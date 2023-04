Published: Just Now Updated: Just Now

ஏப்.14-க்கு தயாராகும் அண்ணாமலை - லிஸ்ட்டில் எந்தெந்த திமுக அமைச்சர்கள்?!

தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை ஏப்ரல் 14-ம் தேதி திமுக அமைச்சர்களின் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.