Published: 06 Aug 2023 10 AM Updated: 06 Aug 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

'டொனால்ட் ட்ரம்ப் குற்றமற்றவர்' - தீர்ப்பு வழங்கிய இந்திய வம்சாவளி நீதிபதி... யார் இந்த உபாத்யாயா?!

அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீதான வழக்கில், அவர் குற்றமற்றவர் என்ற தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நீதிபதி மோக்சிலா உபாத்யாயா.