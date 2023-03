Published: Just Now Updated: Just Now

மேகாலயா: எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை... ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார்?!

மேகாலயாவில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காது... அங்கு, தொங்கு சட்டமன்றம்தான் வரும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு தெரிவித்தது.